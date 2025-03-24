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Майкл Пейдж назвал двух желанных соперников после победы над Шарой Буллетом

Майкл Пейдж назвал двух желанных соперников после победы над Шарой Буллетом
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Британский боец UFC Майкл Пейдж назвал двух желанных соперников после победы над российским проспектом среднего веса (до 84 кг) россиянином Шарабутдином Магомедовым.

«Думаю, у нас с Усманом получился бы хороший бой. По какой-то причине мне хочется ударить Ковингтона по лицу. Даже не знаю почему. Есть и другие варианты, просто мне нужно подождать, пока кто-нибудь ответит», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.

Майклу Пейджу 37 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

Ранее в интервью Пейдж ответил, как оценивает Хамзата Чимаева.

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