Майкл Пейдж назвал двух желанных соперников после победы над Шарой Буллетом

Британский боец UFC Майкл Пейдж назвал двух желанных соперников после победы над российским проспектом среднего веса (до 84 кг) россиянином Шарабутдином Магомедовым.

«Думаю, у нас с Усманом получился бы хороший бой. По какой-то причине мне хочется ударить Ковингтона по лицу. Даже не знаю почему. Есть и другие варианты, просто мне нужно подождать, пока кто-нибудь ответит», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.

Майклу Пейджу 37 лет. Британец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

Ранее в интервью Пейдж ответил, как оценивает Хамзата Чимаева.