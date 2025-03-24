Майкл Чендлер назвал пикового бойца, с которым хотел бы подраться. Это не Макгрегор

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Майкл Чендлер назвал пикового бойца, с которым хотел бы подраться.

— С каким бойцом, который уже завершил карьеру, ты хотел бы подраться на его пике?

— С Хабибом, — ответил Чендлер фанату в комментариях под своим постом в соцсети X (ранее Twitter).

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.