«Абдель-Азиз — жидкий Jaguar». Хабиб провёл ассоциации между своей командой и машинами

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл ассоциации между членами своей командой и автомобилями.

«Начнём с Тагира [Уланбекова]. Я бы приравнял его к «Мерсу» 600-му [Mercedes-Benz S600] 1997 года в хорошем состоянии. Абубакар Нурмагомедов. Он один раз купил, не посоветовавшись с командой и семьёй, Porsche Panamera. Мы все были против, потому что ему в тот момент надо было находиться в зале, а не кататься по городу. А что стало с этой машиной — история умалчивает.

Али Абдель-Азиз – баклажанового цвета какой-нибудь жидкий Jaguar. Глядя на который подумаешь: «Кто на нём ездит?» Хавьер Мендес… 24-го года, полный фарш – Lexus 600-й.

Даниэль Кормье. Он на Toyota Prius ездит. Я ему говорю: «Ты чемпион двух дивизионов». Он там еле помещается. Даниэль объясняет: «$ 20 в неделю [только трачу на машину]». Экономит человек.

Умар Нурмагомедов – хороший, рестайлинговый [BMW] X5. Усман Нурмагомедов – матовый [BMW] X7. Ислам Махачев. Ему мы дадим «Гелендваген» [Mercedes-Benz G-класс], неверное. Лучший боец вне зависимости от весовых категорий должен ездить на такой серьёзной машине.