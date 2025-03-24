Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Абдель-Азиз — жидкий Jaguar». Хабиб провёл ассоциации между своей командой и машинами

«Абдель-Азиз — жидкий Jaguar». Хабиб провёл ассоциации между своей командой и машинами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг), а также член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл ассоциации между членами своей командой и автомобилями.

«Начнём с Тагира [Уланбекова]. Я бы приравнял его к «Мерсу» 600-му [Mercedes-Benz S600] 1997 года в хорошем состоянии. Абубакар Нурмагомедов. Он один раз купил, не посоветовавшись с командой и семьёй, Porsche Panamera. Мы все были против, потому что ему в тот момент надо было находиться в зале, а не кататься по городу. А что стало с этой машиной — история умалчивает.

Али Абдель-Азиз – баклажанового цвета какой-нибудь жидкий Jaguar. Глядя на который подумаешь: «Кто на нём ездит?» Хавьер Мендес… 24-го года, полный фарш – Lexus 600-й.

Даниэль Кормье. Он на Toyota Prius ездит. Я ему говорю: «Ты чемпион двух дивизионов». Он там еле помещается. Даниэль объясняет: «$ 20 в неделю [только трачу на машину]». Экономит человек.

Умар Нурмагомедов – хороший, рестайлинговый [BMW] X5. Усман Нурмагомедов – матовый [BMW] X7. Ислам Махачев. Ему мы дадим «Гелендваген» [Mercedes-Benz G-класс], неверное. Лучший боец вне зависимости от весовых категорий должен ездить на такой серьёзной машине.

Насчёт себя я скажу так. Когда был молодым, в детстве все мечтали взять машину. А я всегда хотел стать машиной. Вот в этом и есть разница между мной и бойцами моей команды», — сказал Хабиб в видео, которое было опубликовано в аккаунте @za.khabiba в Instagram.

Материалы по теме
Будущее UFC в тумане. Лига с трудом «продаёт» турниры без новых Коноров и Хабибов
Будущее UFC в тумане. Лига с трудом «продаёт» турниры без новых Коноров и Хабибов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android