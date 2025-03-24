Майкл Чендлер: я уже забыл о Коноре. Кажется, что это было 10 лет назад

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Майкл Чендлер признался, что уже не рассчитывает подраться с известным бойцом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Я уже забыл о Коноре. Кажется, что это было 10 лет назад. Собираюсь подраться дважды за пять месяцев», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.