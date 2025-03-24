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Тренер Усика заявил о готовности Александра провести бой с Джейком Полом по правилам ММА

Тренер Усика заявил о готовности Александра провести бой с Джейком Полом по правилам ММА
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Сергей Лапин, первый тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённого украинца Александра Усика, заявил, что его подопечный открыт к поединкам по правилам ММА.

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«Александр всегда обращал своё внимание на то, чтобы драться с лучшими атлетами в мире и оставить после себя наследие в великом боксе. Но в будущем, по мере того как он будет укреплять своё положение одного из великих боксёров, мы посмотрим, какие возможности откроются перед ним.

Было бы здорово увидеть его поединок против Джейка Пола по правилам ММА. Это интересный вариант, если на нём можно будет заработать. Кроме того, мы не говорим «нет» бою с Алексом Перейрой, возможно, при участии Даны Уайта в организации поединка.

Переход Даны в бокс может открыть двери для новых боёв между боксёрами и нынешними звёздами UFC. Дана способный парень, и, учитывая способности Турки, они могли бы создать очень интересный проект. Это привлечёт внимание к нашему великому виду спорта, расширит круг фанатов и, возможно, увеличит гонорары спортсменов», — приводит слова Лапина портал All Out Fighting.

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