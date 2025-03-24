Аспиналл хочет провести командный бой с чемпионом WWE против Джонса и Сины

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл изъявил желание провести командный поединок с действующим неоспоримым чемпионом World Wrestling Entertainment (WWE) Коди Роудсом против обладателя титула в тяжёлом весе Джона Джонса и легендарного рестлера Джона Сины.

«У меня есть желание, как я и говорил, появиться в WWE. Это на тот случай, если я выйду на пенсию — мой пенсионный план. Коди Роудс — мой друг. Однажды мы с Коди встретимся на ринге. Я даже думаю, мы могли бы объединиться, я и Коди, потому что мы оба бэйбифейса (позитивные и любимые публикой персонажи. — Прим. «Чемпионата»), не так ли?

Может быть, мы могли бы сразиться с Джоном Джонсом и ещё каким-нибудь хиллом (негативным персонажем. – Прим. «Чемпионата»). Кто у нас главный злодей? Джон Сина же недавно стал плохим парнем. Так что я за то, чтобы устроить бой между командой Коди Роудса и Тома Аспиналла против Джона Джонса и Джона Сины. «Главные бэйбифэйсы» против «отморозков». Грандиозный поединок», — приводит слова Аспиналла издание Sports Illustrated.

Сина завершит свою карьеру профессионального рестлера в декабре 2025 года.