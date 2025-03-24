Тренер Усика раскрыл, с кем Александр хочет подраться в следующем поединке

Сергей Лапин, первый тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённого украинца Александра Усика, раскрыл, что его подопечный хочет провести следующий поединок с действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа.

«Александр Усик с нетерпением ждёт возможности сразиться с Даниэлем Дюбуа в следующем поединке. Этот бой имеет для нас особую значимость, поскольку Дюбуа владеет чемпионским поясом. Мы с нетерпением ожидаем объявления даты поединка с Дюбуа, который, как мы предполагаем, пройдёт в Эр-Рияде или Лондоне — одной из мировых столиц бокса. Этот бой станет ещё одним подтверждением того, что Усик является лучшим боксёром нашего поколения», — приводит слова Лапина портал All Out Fighting.