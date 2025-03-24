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«Лучше поеду в Россию, чем в Канаду». Роган заявил, что не будет комментировать UFC 315

«Лучше поеду в Россию, чем в Канаду». Роган заявил, что не будет комментировать UFC 315
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Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган сообщил, что не будет работать на турнире UFC 315, поскольку не ездит в Канаду.

«Меня не будет [в качестве комментатора на UFC 315]. Я больше не езжу в Канаду. Не езжу. Я лучше поеду в Россию», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC 315 состоится 11 мая в Монреале (Канада). В главном событии мероприятия состоится поединок между действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американо-палестинцем Белалом Мухаммадом и топовым австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой.

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