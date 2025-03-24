Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Начни побеждать, может, и увидимся». Долидзе ответил на вызов Шары Буллета

«Начни побеждать, может, и увидимся». Долидзе ответил на вызов Шары Буллета
Аудио-версия:
Комментарии

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе ответил на вызов известного бойца UFC россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Всем доброго времени суток. Недавно мне отправили интервью Шары, где он опять старается говорить громкие слова. Больше всего меня удивило, что он меня вызывает [на поединок], а я «уклоняюсь». Это не соответствует правде, потому что я впервые слышу об этом [о его желании драться со мной]. Мне в принципе непонятно, зачем стараться много говорить. Я сторонник делать дело, говорить меньше и не разжигать рознь на пустом месте.

Я, конечно, не заинтересован в этом бое в данный момент. Шара вообще не в топах. Я всё равно желаю ему удачи и вернуться на победную стезю. Как обычно, сила в правде. Не стоит разжигать рознь из-за спорта. Меньше слова, больше дела, Шара! Начни побеждать, может, и увидимся в октагоне», — сказал Долидзе в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Шара Буллет вызвал на бой Романа Долидзе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android