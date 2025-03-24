«Начни побеждать, может, и увидимся». Долидзе ответил на вызов Шары Буллета

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) грузин Роман Долидзе ответил на вызов известного бойца UFC россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Всем доброго времени суток. Недавно мне отправили интервью Шары, где он опять старается говорить громкие слова. Больше всего меня удивило, что он меня вызывает [на поединок], а я «уклоняюсь». Это не соответствует правде, потому что я впервые слышу об этом [о его желании драться со мной]. Мне в принципе непонятно, зачем стараться много говорить. Я сторонник делать дело, говорить меньше и не разжигать рознь на пустом месте.

Я, конечно, не заинтересован в этом бое в данный момент. Шара вообще не в топах. Я всё равно желаю ему удачи и вернуться на победную стезю. Как обычно, сила в правде. Не стоит разжигать рознь из-за спорта. Меньше слова, больше дела, Шара! Начни побеждать, может, и увидимся в октагоне», — сказал Долидзе в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.