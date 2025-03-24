Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Чендлер назвал самого сильного соперника в карьере

Майкл Чендлер назвал самого сильного соперника в карьере
Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) американец Майкл Чендлер назвал самого сильного соперника в профессиональной карьере.

«Самый сложный соперник в карьере? Оливейра был чертовски хорош...» — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 309, Чендлер провёл реванш с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Оливейры. Для Майкла это поражение стало вторым подряд.

Материалы по теме
Карьера Чендлера в UFC — сплошное разочарование. Американец был способен на большее
Карьера Чендлера в UFC — сплошное разочарование. Американец был способен на большее
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android