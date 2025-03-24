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Топурия: я — чемпион мира в лёгком весе. Не соглашусь конкурировать, не зная, что выиграю

Топурия: я — чемпион мира в лёгком весе. Не соглашусь конкурировать, не зная, что выиграю
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что не собирается принимать претендентский поединок, считая себя полноценным чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг).

«Я – чемпион мира в лёгком весе. Для меня это очевидно, иначе я бы не менял весовую категорию. Не соглашусь конкурировать, не зная, что выиграю. Нет никого, кто был бы на моём уровне», — сказал Топурия в интервью журналу Men's Health.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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