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Топурия: мне не нужен титул, чтобы чувствовать собственную значимость. Я чемпион мира

Топурия: мне не нужен титул, чтобы чувствовать собственную значимость. Я чемпион мира
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия объяснил, почему решил перейти в лёгкий дивизион (до 70 кг).

«Я знаю, что сейчас не собираюсь гонять вес, и не хочу задерживать весь дивизион. Есть парни, которые тренируются каждый день, сражаясь за свои мечты, так же, как и я, и держаться за титул было бы с моей стороны очень эгоистично. Как я уже сказал, я чемпион мира, независимо от того, оставлю я пояс или нет. Мне не нужен титул, чтобы чувствовать свою значимость», – сказал Топурия в интервью Men’s Health Spain.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Топурия разделил октагон с представителем США Максом Холлоуэем. Бой завершился победой Илии нокаутом в третьем раунде.

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