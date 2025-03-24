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«Я в восторге от этого поединка». Экс-чемпион Bellator Джексон — о бое с Корешковым

«Я в восторге от этого поединка». Экс-чемпион Bellator Джексон — о бое с Корешковым
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, а ныне боец PFL американец ямайского происхождения Джейсон Джексон высказался насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титула Bellator в категории до 77 кг россиянином Андреем Корешковым, который состоится 4 апреля.

PFL 2025. 2025 PFL World Tournament 1: First Round, Орландо, США
Джейсон Джексон — Андрей Корешков
04 апреля 2025, пятница. 06:30 МСК
Джейсон Джексон
Не началось
Андрей Корешков

— Какие эмоции ты испытываешь, учитывая, что в первом же поединке Гран-при ты будешь драться с таким сильным соперником, как Андрей Корешков?
— Мы должны выступить на ура, чтобы привлечь внимание со стороны фанатов. Нам надо быть на высоте. Корешков — отличный парень, с которым можно устроить бой на таком уровне. Он в восторге, как и я. Старый чемпион против нового — звучит захватывающе. На мой взгляд, наш бой является одним из лучших в сетке Гран-при, — сказал Джексон в интервью пресс-службе лиги.

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