«Я в восторге от этого поединка». Экс-чемпион Bellator Джексон — о бое с Корешковым

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе, а ныне боец PFL американец ямайского происхождения Джейсон Джексон высказался насчёт предстоящего поединка с экс-обладателем титула Bellator в категории до 77 кг россиянином Андреем Корешковым, который состоится 4 апреля.

— Какие эмоции ты испытываешь, учитывая, что в первом же поединке Гран-при ты будешь драться с таким сильным соперником, как Андрей Корешков?

— Мы должны выступить на ура, чтобы привлечь внимание со стороны фанатов. Нам надо быть на высоте. Корешков — отличный парень, с которым можно устроить бой на таком уровне. Он в восторге, как и я. Старый чемпион против нового — звучит захватывающе. На мой взгляд, наш бой является одним из лучших в сетке Гран-при, — сказал Джексон в интервью пресс-службе лиги.