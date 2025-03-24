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«Моё будущее выглядит радужным». Аспиналл — о встрече с вице-президентом UFC Кэмпбеллом

«Моё будущее выглядит радужным». Аспиналл — о встрече с вице-президентом UFC Кэмпбеллом
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Временный обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл поделился своим настроем после встречи в Лондоне с вице-президентом североамериканского промоушена Хантером Кэмпбеллом.

«После этой встречи я полон оптимизма. У меня всё складывается очень хорошо, и моё будущее выглядит радужным.

Некоторые говорят, что Джон Джонс тормозит мою карьеру… Но прошло всего семь месяцев [с момента моего последнего поединка], и это не так уж плохо. Не хочу раскрывать все карты, однако в будущем нас ждёт что-то захватывающее», — сказал Аспиналл в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

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