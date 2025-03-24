«16 лет назад тебе повезло». Андрей Орловский бросил вызов Фёдору Емельяненко

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский бросил вызов легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко.

«Фёдор, заметь, ты первый упомянул моё имя. В прошлый раз, 16 лет назад, считаю, что тебе повезло. И не только я. Сейчас я свободный агент. По деньгам договоримся. Давай сделаем красиво», — сказал Орловский в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Фёдором и Андреем состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который состоялся 24 января 2009 года в Анахайме (США). Их бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего Императора нокаутом в первом раунде.