Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол ответил, может ли Кроуфорд победить Канело

Дмитрий Бивол ответил, может ли Кроуфорд победить Канело
Аудио-версия:
Комментарии

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, может ли американец Теренс Кроуфорд победить мексиканца Сауля Альвареса в возможном поединке.

«Бой между Теренсом и Саулем весьма захватывающий. Я с нетерпением жду возможности увидеть поединок между двумя такими выдающимися бойцами.

Конечно, меня сначала беспокоил рост Кроуфорда. Будет ли он чувствовать себя нормально, поднявшись на две весовые категории? Однако, когда я увидел его в Дубае примерно месяц назад, понял, что Теренс крупный и обладает отличными навыками. Кроуфорд один из моих любимых боксёров и, на мой взгляд, способен выиграть этот бой. Ему нужно адаптироваться к мощи ударов и давлению во втором среднем весе.

Возможно, Теренс приспособится к новым условиям и поймёт, как будет себя чувствовать. Но он действительно талантливый боец с хорошими навыками. К тому же Кроуфорд может использовать обе руки, что даёт ему дополнительное преимущество в бою.

Чтобы хорошо справляться с ударами, важно не только привыкнуть к силе, но и быть морально готовым к бою. В этом поединке также играет большую роль психологический настрой. Если Теренс будет готов морально, то сможет успешно противостоять ударам… У Альвареса сильная защита, и это одна из его сильных сторон. Он часто использует своё тело в бою», — приводит слова Бивола журнал The Ring.

Материалы по теме
А кто после Бивола и Бетербиева? Кажется, у нас не будет нового поколения суперзвёзд
А кто после Бивола и Бетербиева? Кажется, у нас не будет нового поколения суперзвёзд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android