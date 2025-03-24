Дмитрий Бивол ответил, может ли Кроуфорд победить Канело

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил, может ли американец Теренс Кроуфорд победить мексиканца Сауля Альвареса в возможном поединке.

«Бой между Теренсом и Саулем весьма захватывающий. Я с нетерпением жду возможности увидеть поединок между двумя такими выдающимися бойцами.

Конечно, меня сначала беспокоил рост Кроуфорда. Будет ли он чувствовать себя нормально, поднявшись на две весовые категории? Однако, когда я увидел его в Дубае примерно месяц назад, понял, что Теренс крупный и обладает отличными навыками. Кроуфорд один из моих любимых боксёров и, на мой взгляд, способен выиграть этот бой. Ему нужно адаптироваться к мощи ударов и давлению во втором среднем весе.

Возможно, Теренс приспособится к новым условиям и поймёт, как будет себя чувствовать. Но он действительно талантливый боец с хорошими навыками. К тому же Кроуфорд может использовать обе руки, что даёт ему дополнительное преимущество в бою.

Чтобы хорошо справляться с ударами, важно не только привыкнуть к силе, но и быть морально готовым к бою. В этом поединке также играет большую роль психологический настрой. Если Теренс будет готов морально, то сможет успешно противостоять ударам… У Альвареса сильная защита, и это одна из его сильных сторон. Он часто использует своё тело в бою», — приводит слова Бивола журнал The Ring.