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Кириллов назвал топ-5 действующих боксёров. Канело туда не вошёл

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, а также экс-чемпион мира во втором наилегчайшем весе, назвал топ-5 лучших действующих боксёров.

«Бивол, Иноуэ, Бетербиев, Кроуфорд… Альвареса не хочу сюда вписывать, поэтому назову Усика», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, следующий бой мексиканский атлет проведёт 3 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником будет представитель Кубы Уильям Скалл.

Саулю 34 года. В своём рекорде Альварес имеет 62 победы, из которых 39 были одержаны нокаутом, а также два поражения, и два поединка были признаны ничьей.

Канело последний бой провёл 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе (США). Его соперником был пуэрториканец Эдгар Берланга. Поединок завершился победой Альвареса единогласным решением судей.