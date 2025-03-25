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«Боялся, что начнётся закулисная игра». Тренер Бивола — про второе судейское решение

«Боялся, что начнётся закулисная игра». Тренер Бивола — про второе судейское решение
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Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, а также экс-чемпионом мира во втором наилегчайшем весе, поделился своими эмоциями в момент оглашения судейского вердикта после окончания реванша между его подопечным и Артуром Бетербиевым. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Когда первый судья объявил ничью, я очень удивился и на секунду подумал, что начинается какая-то закулисная игра и сейчас будет какая-то ничья, и я, конечно, переживал в тот момент. Но этого не произошло, и двое других судей увидели победу Димы.

Вопросов у общественности в реванше не возникало. И это по-прежнему два боксёра высочайшего уровня, Артур — теперь уже бывший абсолютный чемпион мира, и Дима после более убедительного исполнения своего плана в отрезках боя стал новым абсолютным чемпионом», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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