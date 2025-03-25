Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бивола: в третьем бою Дмитрий может нокаутировать Бетербиева

Тренер Бивола: в третьем бою Дмитрий может нокаутировать Бетербиева
Комментарии

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, а также экс-чемпионом мира во втором наилегчайшем весе, поделился мыслями насчёт возможного третьего поединка между его подопечным и Артуром Бетербиевым.

«Если состоится третий бой, то Дима может победить Артура ещё более ярко и, возможно, нокаутирует его. Я просто вижу потенциал Бивола, и если он использует его на полную в трилогии, то мы увидим нокаут в его исполнении», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, в первом поединке победу решением большинства судей одержал Бетербиев, а в реванше — Бивол.

Материалы по теме
«Были проблемы с охраной Кадырова». Тренер Бивола — о деталях дилогии с Бетербиевым
Эксклюзив
«Были проблемы с охраной Кадырова». Тренер Бивола — о деталях дилогии с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android