Тренер Бивола: в третьем бою Дмитрий может нокаутировать Бетербиева

Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, а также экс-чемпионом мира во втором наилегчайшем весе, поделился мыслями насчёт возможного третьего поединка между его подопечным и Артуром Бетербиевым.

«Если состоится третий бой, то Дима может победить Артура ещё более ярко и, возможно, нокаутирует его. Я просто вижу потенциал Бивола, и если он использует его на полную в трилогии, то мы увидим нокаут в его исполнении», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, в первом поединке победу решением большинства судей одержал Бетербиев, а в реванше — Бивол.