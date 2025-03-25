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Кириллов: Бивол легко разберёт Бенавидеса. Нужно сконцентрироваться на Бетербиеве

Кириллов: Бивол легко разберёт Бенавидеса. Нужно сконцентрироваться на Бетербиеве
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Дмитрий Кириллов, являющийся тренером абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола, а также экс-чемпионом мира во втором наилегчайшем весе, считает, что его подопечный может с лёгкостью выиграть у непобеждённого мексиканца Дэвида Бенавидеса.

«Я даже Бенавидеса не вижу серьёзным соперником для Бивола, поскольку знаю, что он его легко разберёт. Я думаю, что Артур — это сильнейший соперник для Димы, и сейчас нужно сконцентрироваться на трилогии. Что касается последующих соперников Димы, то всё уже будет решаться после этого боя», — сказал Кириллов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

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