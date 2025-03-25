Роган назвал бойца UFC, с которым должен подраться Топурия вместо Махачева

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган назвал бойца UFC, с которым должен подраться бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия вместо чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Не думаю, что бой между Махачевым и Топурией состоится. Интересно, что они планируют сделать с Илией. Мне нравится бой между Топурией и Оливейрой. Чарльз высокий, он опасен в каждом аспекте, и у него значительное преимущество в размахе рук. Легковесы действительно большие, а Ислам — огромный», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.