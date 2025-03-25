Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роган назвал бойца UFC, с которым должен подраться Топурия вместо Махачева

Роган назвал бойца UFC, с которым должен подраться Топурия вместо Махачева
Комментарии

Известный американский комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган назвал бойца UFC, с которым должен подраться бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия вместо чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Не думаю, что бой между Махачевым и Топурией состоится. Интересно, что они планируют сделать с Илией. Мне нравится бой между Топурией и Оливейрой. Чарльз высокий, он опасен в каждом аспекте, и у него значительное преимущество в размахе рук. Легковесы действительно большие, а Ислам — огромный», — приводит слова Рогана портал Middle Easy.

Материалы по теме
Комментатор UFC Джо Роган сравнил баскетбол в Сербии с зоной боевых действий
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android