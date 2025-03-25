Протестующие в Сербии вышли на митинг с плакатом с фразой и портретом Махачева

Протестующие в Сербии вышли на митинг с плакатом с известной фразой и портретом действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

На баннере неизвестный протестующий написал фразу Махачева, которая обращена к президенту Сербии Александру Вучичу, чей портрет изображён в нижней части. Высказывание чемпиона UFC звучит следующим образом: «Отправьте этого парня в Дагестан на два-три года и забудьте о нём».

Фото: Фото из аккаунта Red Corner MMA в X (ранее Twitter)

Напомним, причиной антиправительственных протестов в Сербии стала трагедия в городе Нови-Саде (1 ноября в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале погибли 15 человек. Строение рухнуло всего через четыре месяца после завершения реконструкции, на которую, по словам экс-министра строительства Горана Весича (он ушёл в отставку после трагедии), было потрачено € 16 млн).

Прокуратура республики начала расследование сразу после инцидента и 30 декабря выдвинула обвинения в совершении преступления против общей безопасности против 13 человек, включая Весича. Организаторы протестов сначала настаивали, что виновных в трагедии необходимо судить. Со временем они расширили свои призывы, требуя отставки нынешних властей республики.