Арман Царукян вошёл в список лучших бойцов UFC

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Обновились рейтинги бойцовского промоушена UFC.

Первый номер рейтинга в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян вошёл в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, заняв 15-е место.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:

1. Ислам Махачев (Россия);

2. Джон Джонс (США);

3. Илия Топурия (Грузия);

4. Мераб Двалишвили (Грузия);

5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);

6. Магомед Анкалаев (Россия);

7. Белал Мухаммад (США);

8. Алекс Перейра (Бразилия);

9. Александр Пантожа (Бразилия);

10. Том Аспиналл (Великобритания);

11. Александр Волкановски (Австралия);

12. Макс Холлоуэй (США);

13. Шон О’Мэлли (США);

14. Чарльз Оливейра (Бразилия);

15. Арман Царукян (Россия).