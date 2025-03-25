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Арман Царукян вошёл в список лучших бойцов UFC

Арман Царукян вошёл в список лучших бойцов UFC
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Обновились рейтинги бойцовского промоушена UFC.

Первый номер рейтинга в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян вошёл в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, заняв 15-е место.

Рейтинг Pound-For-Pound UFC:
1. Ислам Махачев (Россия);
2. Джон Джонс (США);
3. Илия Топурия (Грузия);
4. Мераб Двалишвили (Грузия);
5. Дрикус дю Плесси (Южная Африка);
6. Магомед Анкалаев (Россия);
7. Белал Мухаммад (США);
8. Алекс Перейра (Бразилия);
9. Александр Пантожа (Бразилия);
10. Том Аспиналл (Великобритания);
11. Александр Волкановски (Австралия);
12. Макс Холлоуэй (США);
13. Шон О’Мэлли (США);
14. Чарльз Оливейра (Бразилия);
15. Арман Царукян (Россия).

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