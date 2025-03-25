Абубакар Нурмагомедов дебютирует в лиге GFL

Российский боец смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов дебютирует в американской лиге Global Fight League (GFL), сообщает издание ТАСС.

Ожидается, что Нурмагомедов проведёт поединок уже весной. Соперник пока неизвестен.

Абубакару Нурмагомедову 35 лет. Россиянин, двоюродный брат член Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова, дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2019 по 2023 годы выступал в UFC, где провёл четыре боя, одержав две победы и дважды проиграв. Всего на счету Нурмагомедова в MMA 17 побед и четыре поражения.

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