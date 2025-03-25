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«Ты понял, какой я большой, засранец». Брэди жёстко высказался о победе над Эдвардсом

«Ты понял, какой я большой, засранец». Брэди жёстко высказался о победе над Эдвардсом
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Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди прокомментировал победу над бывшим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом, поединок с которым состоялся на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания).

«Засранец, теперь, когда я просидел на тебе четыре раунда, ты понял, какой я большой. Я чувствовал, как он ломается подо мной. Его тренеры говорили ему какую-то чушь, что-то вроде «вернуться в бой». Он разозлил меня. Я бы хотел нанести ему больше ущерба», — сказал Брэди в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

Шону Брэди 32 года. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и одно поражение.

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