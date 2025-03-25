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Боец UFC призвал помиловать Веласкеса, получившего тюремный срок

Боец UFC призвал помиловать Веласкеса, получившего тюремный срок
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Американский боец UFC Брайс Митчелл прокомментировал судебный приговор бывшему чемпиону организации соотечественнику Кейну Веласкесу, получившему пять лет тюрьмы за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия в 2022 году.

«Помилуйте Кейна Веласкеса и казните этих растлителей малолетних. Вот что бы я сделал», — сказал Митчелл в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика.

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