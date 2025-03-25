Чемпион PFL Ягшимурадов: Евлоев спокойно переехал бы Топурию

Победитель сезона PFL в полутяжёлом весе (до 93 кг) туркмен Довлетджан Ягшимурадов высказался о непобежденном российском бойце UFC Мовсаре Евлоеве.

«Если взять вес Топурии, то там Мовсар его спокойно бы «переехал». Потому что Мовсара все избегают. Пишут, что он долго не дерётся. Я его лично знаю, он в каждом мейн-ивенте готов драться, но просто никто не соглашается», — приводит слова Ягшимурадова издание MMA.Metaratings.ru.

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на счету Евлоева в престижнейшей организации мира девять побед и ни одного поражения.