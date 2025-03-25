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Экс-чемпион Bellator Амосов сообщил, что ведёт переговоры с UFC

Экс-чемпион Bellator Амосов сообщил, что ведёт переговоры с UFC
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинец Ярослав Амосов сообщил, что его команда ведет переговоры о подписании в UFC.

«У меня огромная мотивация подписаться в UFC. Надеюсь, мне предложат контракт, и я покажу, что способен завоевать чемпионский пояс. Надеюсь, мой следующий бой пройдет в UFC. Сейчас мой менеджер ведет переговоры», – цитирует Амосова MMAJunkie.

Ярославу Амосову 31 год. Украинец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2018 по 2023 выступал в Bellator, где становился чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету 28 побед и одно поражение.

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