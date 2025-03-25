Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса, приговорённого к тюрьме

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал одноклубника, американца Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия.
«Оставайся сильным, лев», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях.
Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил отчима обидчика.
Ранее американский боец UFC Брайс Митчелл призвал помиловать Веласкеса.
Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом: