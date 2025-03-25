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Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса, приговорённого к тюрьме

Хабиб Нурмагомедов поддержал Кейна Веласкеса, приговорённого к тюрьме
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал одноклубника, американца Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия.

«Оставайся сильным, лев», — сказал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве к его сыну, и ранил отчима обидчика.

Ранее американский боец UFC Брайс Митчелл призвал помиловать Веласкеса.

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