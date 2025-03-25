Брэди: Рахмонов победил только одного серьёзного соперника

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Шон Брэди высказался о непобеждённом бойце дивизиона казахстанце Шавкате Рахмонове.

«Похоже, Шавкат серьёзно травмирован. Возможно, мы подерёмся за звание претендента. Я победил Гастелума, Бернса и Эдвардса, и это хороший список. А Шавкат победил только Иана Гарри из серьёзных соперников», — приводит слова Брэди Eurosport.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Рахмонов победил единогласным решением ирландца Иана Гарри. Брэди на UFC Fight Night 255 в марте «задушил» экс-чемпиона британца Леона Эдвардса.

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