Россиянин Сосулин сразится за титул WBA 25 апреля в Уфе

Российский боксёр Павел Сосулин (10-0, 5 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), примет участие в турнире Международной боксёрской ассоциации (IBA), который состоится 25 апреля в Уфе.

Сосулин сразится за титул WBA Gold с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой (22-3-1, 13 KO).

Павлу Сосулину 28 лет. Россиянин занимает 14-ю строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. В своём последнем бою в январе он нокаутировал в третьем раунде филиппинца Карло Бакаро и защитил титул WBA Asia.

27-летний Бастида прокомментировал большинство боёв на территории Аргентины. Владел титулом чемпиона Южной Америки в среднем весе, входит в топ-40 боксёров дивизиона.