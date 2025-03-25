Россиянин Сосулин сразится за титул WBA 25 апреля в Уфе
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Российский боксёр Павел Сосулин (10-0, 5 KO), выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), примет участие в турнире Международной боксёрской ассоциации (IBA), который состоится 25 апреля в Уфе.
Сосулин сразится за титул WBA Gold с аргентинцем Лукасом Брайаном Бастидой (22-3-1, 13 KO).
Павлу Сосулину 28 лет. Россиянин занимает 14-ю строчку рейтинга WBA в первом среднем весе. В своём последнем бою в январе он нокаутировал в третьем раунде филиппинца Карло Бакаро и защитил титул WBA Asia.
27-летний Бастида прокомментировал большинство боёв на территории Аргентины. Владел титулом чемпиона Южной Америки в среднем весе, входит в топ-40 боксёров дивизиона.
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