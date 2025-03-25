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Царукян намекнул на скорый анонс следующего боя в UFC

Царукян намекнул на скорый анонс следующего боя в UFC
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Первый номер рейтинга в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян намекнул на скорый анонс следующего боя.

«Скоро будут большие новости!» — написал Царукян в социальных сетях.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году. В феврале на UFC 312 должен был сразиться с действующим чемпионом соотечественником Исламом Махачевым, но снялся из-за травмы спины. Всего на счету Царукяна в престижнейшей организации мира девять побед и два поражения.

Ранее Царукян назвал соперников, с которыми готов встретиться в следующем бою.

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