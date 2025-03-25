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Мойкано – о приговоре Веласкеса: единственное, что он сделал не так, это промахнулся

Мойкано – о приговоре Веласкеса: единственное, что он сделал не так, это промахнулся
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Бывший претендент на титул UFC бразилец Ренато Мойкано поддержал бывшего чемпиона организации американца Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за нападение с незаконным применением огнестрельного оружия.

«Безумие, Кейн Веласкес получил пять лет тюрьмы! Единственное, что он сделал неправильно, это промахнулся!» — написал Мойкано в социальных сетях.

Напомним, в феврале 2022 года Веласкес был задержан за то, что произвёл несколько выстрелов в машину мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына, и ранил отчима обидчика.

Ранее член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на приговор Веласкеса.

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