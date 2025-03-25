Экс-чемпион UFC призвал устроить бой Леона Эдвардса и Иана Гарри

Бывший чемпион UFC британец Майк Биспинг призвал организовать поединок в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Леоном Эдвардсом и ирландцем Ианом Гарри.

«Я хотел бы увидеть Леона против ударника, чтобы у него был весёлый бой. Иан Гарри — отличный вариант, если вы меня спросите», — написал Биспинг в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Гарри проиграл единогласным решением казахстанцу Шавкату Рахмонрову. Эдвардс на UFC Fight Night 255 досрочно уступил американцу Шону Брэди.

Ранее Гарри раскритиковал организацию боя Мухаммад — Маддалена.

Первый чемпион UFC из России: