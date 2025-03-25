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Анкалаев отреагировал на слух, что Перейра дрался с ним травмированным

Анкалаев отреагировал на слух, что Перейра дрался с ним травмированным
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Магомед Анкалаев прокомментировал заявление комментатора Джо Рогана, сообщившего, что бразилец Алекс Перейра дрался с россиянином травмированным.

По словам Рогана, у Перейры был перелом руки. Также он переболел норовирусом во время подготовки.

«Когда бойцы выходят в клетку, никто не бывает готов на 100%. Мне предложили реванш с ним в августе, и я согласился, но если он не будет готов, я сражусь с кем угодно — всё равно», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Поединок Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.

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