Джо Роган предложил владельцам UFC организовать новую лигу

Комментатор UFC Джо Роган считает, что руководству промоушена стоит организовать кикбоксёрскую лигу.

«UFC облажались, когда решили открыть Power Slap. Я уже давно говорю: «Вам стоит заняться кикбоксингом». Если вам нравятся бои в стойке… Это уже не скучные старые бои по правилам кикбоксинга. Нокауты там просто сумасшедшие. Кикбоксинг в клетке, в ММА-перчатках, стал бы успешным проектом», – сказал Роган на своём подкасте.

Ранее стало известно, что владельцы UFC организовали боксёрскую лигу вместе с промоутерами из Саудовской Аравии. По словам генерального директора UFC Даны Уайта, в лиге будет свой чемпионский титул.