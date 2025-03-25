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Джо Роган предложил владельцам UFC организовать новую лигу

Джо Роган предложил владельцам UFC организовать новую лигу
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Комментатор UFC Джо Роган считает, что руководству промоушена стоит организовать кикбоксёрскую лигу.

«UFC облажались, когда решили открыть Power Slap. Я уже давно говорю: «Вам стоит заняться кикбоксингом». Если вам нравятся бои в стойке… Это уже не скучные старые бои по правилам кикбоксинга. Нокауты там просто сумасшедшие. Кикбоксинг в клетке, в ММА-перчатках, стал бы успешным проектом», – сказал Роган на своём подкасте.

Ранее стало известно, что владельцы UFC организовали боксёрскую лигу вместе с промоутерами из Саудовской Аравии. По словам генерального директора UFC Даны Уайта, в лиге будет свой чемпионский титул.

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