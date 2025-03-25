Инсайдер назвал следующего соперника Себастьяна Фундоры

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе (69,9 кг) американец Себастьян Фундора (22-1-1, 14 KO) проведёт обязательную защиту, сообщает Лэнс Пагмайр.

По информации инсайдера, следующим соперником станет пуэрториканец Ксандер Зайас (21-0, 13 KO).

Ксандеру Зайасу 22 года. Пуэрториканец дебютировал как профессионал в 2019 году и практически все бои провёл на территории Соединённых Штатов. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира бразильцем Патриком Тейшейрой.

27-летний Фундора в последнем бою в марте победил техническим нокаутом соотечественника Чордейла Букера.