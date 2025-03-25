Руководство BKFC сообщило, по-прежнему ли они хотят подписать Фёдора Емельяненко

Анонимный представитель североамериканской лиги кулачных боёв Bare Knukle Fighting Championship сообщил, входит ли по-прежнему в планы организации подписать контракт с легендарным российский бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Мы отказались от идеи подписать Фёдора», — приводит слова представителя BKFC ТАСС.

Напомним, изначально идею подписать контракт с Последним императором озвучил бывший двойной чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор, который является совладельцем лиги.

Ранее Андрей Орловский бросил вызов Фёдору Емельяненко с предложением провести реванш.