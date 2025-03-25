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Владимир Кличко прокомментировал смерть Джорджа Формана

Владимир Кличко прокомментировал смерть Джорджа Формана
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко прокомментировал смерть члена Международного зала славы легендарного американца Джорджа Формана, скончавшегося в возрасте 76 лет.

«Большой Джордж оставил большую пустоту в мировой боксёрской семье и за её пределами. Он олицетворял все ценности, делающие «сладкую науку» такой уникальной. Он написал одну из самых ярких наших страниц и стал автором выдающегося рекорда. Мы никогда его не забудем. Искренние соболезнования родным, друзьям и поклонникам. Покойся с миром, чемп», — написал Кличко в социальных сетях.

Ранее Майк Тайсон выразил слова соболезнования родным и близким Формана.

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