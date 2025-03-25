Джон Джонс может побить один из главных рекордов в тяжёлом весе UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс может стать рекордсменом своего дивизиона по времени удерживания титула.

В данный момент рекорд принадлежит Кейну Веласкесу, который владел чемпионским поясом 896 дней (с 29 декабря 2012 года по 13 июня 2015 года). Джонс, в свою очередь, удерживает титул порядка 751 дня (с 4 марта 2023 года). И если учесть, что его требование о подготовке длиною в шесть месяцев к поединку с англичанином Томом Аспиналлом будет выполнено, то Джон станет рекордсменом категории в данном показателе.

Напомним, Джону 37 лет. В североамериканской лиге Джонс выступает с 2008 года. За это время он победил в 28 поединках, потерпел одно поражение дисквалификацией, а также один бой был признан несостоявшимся.

В последнем поединке, который состоялся 17 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде.