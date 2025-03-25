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Камару Усман назвал желаемых оппонентов

Камару Усман назвал желаемых оппонентов
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Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а также экс-обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман перечислил приоритетных соперников, с которыми хотел бы провести следующий поединок.

«Если бы мне пришлось выбирать их [соперников, с которыми мне хотелось бы подраться в следующем бою] по порядку, то первым бы назвал Шона Брэди, затем Шавката Рахмонова и после Хоакина Бакли. В этом есть смысл», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Напомним, последний поединок Усман провёл в октябре 2023 года на турнире UFC 294. Тогда его соперником был чеченец Хамзат Чимаев. Бой завершился победой Борза решением большинства судей.

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