Артём Вахитов оспорит титул чемпиона Glory с Рико Верхувеном — De Telegraaf

Российский боец Артём Вахитов проведёт поединок по правилам кикбоксинга в лиге Glory против нидерландца Рико Верхувена за титул чемпиона в тяжёлом весе. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Согласно имеющейся информации, их поединок состоится 14 июня на турнире Glory 100.

Отметим, что Артём ранее также дрался в Glory. Однако в связи с политической обстановкой руководство лиги приняло решение отстранить от выступлений всех российских атлетов. Вскоре Артём перешёл в смешанные единоборства. Уже в октябре 2024 года он провёл бой в рамках реалити-шоу Dana White's Contendre Series, где одержал победу.

Рико Верхувен в последний раз дрался по правилам кикбоксинга 12 июля 2024 года. Тогда его соперником был соотечественник Леви Ригтерс. Бой завершился победой Рико единогласным решением судей.