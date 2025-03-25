Илия Топурия прояснил, есть ли у него конфликт с Криштиану Роналду

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия прояснил, есть ли у него конфликт с нападающим и капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану мне совсем не нравится. Давайте разберёмся. Роналду великий спортсмен, атлет, но в тот момент времени в его поведении было что-то, что вызывало у меня недоумение.

Чего я не могу себе объяснить, так это того, как парень с таким большим опытом общения со СМИ и всем прочим попал в эту ловушку и высказался о человеке, которого он не знает. Уверен, что у Криштиану сложилось бы иное мнение обо мне, если бы он встретился со мной лично. Это на 100% точно», — приводит слова Топурии журнал Men's Health.