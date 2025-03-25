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Генсек EUBC: Орловский просто хочет пиара, Емельяненко не по статусу такие вещи

Генсек EUBC: Орловский просто хочет пиара, Емельяненко не по статусу такие вещи
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Генеральный секретарь Европейской конфедерации бокса (EUBC) и глава Iron&Gloves Promotions Кирилл Щекутьев отреагировал на вызов экс-чемпиона UFC Андрея Орловского провести бой с Фёдором Емельяненко, в том числе и по правилам бокса. Эти бойцы встречались в январе 2009 года на турнире Affliction, когда в первом раунде нокаутом победил Емельяненко.

«На мой взгляд, Фёдору Емельяненко давно не по статусу какие-то такие истории. Он крупный спортивный функционер, легенда единоборств, лицо самбо и ММА. В целом, думаю, ему давно это неинтересно. Андрей Орловский просто хочет заняться пиаром, поэтому и кидает такие вызовы», — сказал Щекутьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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