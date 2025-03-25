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Илия Топурия лично открыл улицу в Испании, которую назвали в его честь

Илия Топурия лично открыл улицу в Испании, которую назвали в его честь
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В испанском городе Толедо одну из улиц назвали в честь бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии.

На официальной церемонии открытия присутствовал сам Топурия. Илии была оказана честь лично открыть новую табличку с собственным именем.

Илии 28 лет. В качестве профессионала он дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, а в 2020 году — в UFC. К настоящему моменту Топурия имеет в своё активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанского атлета нокаутом в третьем раунде.

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