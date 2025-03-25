Вахитов отказался переходить в UFC из-за того, что его не устроил контракт с лигой

33-летний бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе, а также боец ММА россиянин Артём Вахитов объяснил, почему в ближайшем будущем не собирается связывать свою карьеру с UFC.

«Я был в восторге, когда выиграл бой на DWCS и получил контракт. Тогда в зале присутствовал Алекс Перейра, мы с ним всё обсудили. Мне показалось, что трилогия с ним вполне реальна, если бы я перешёл в UFC и выиграл один или два боя.

К сожалению, когда пришло время заключать контракт с UFC, выяснилось, что у этой организации очень строгие условия в отношении бойцов, которые проходят через DWCS. Согласно протоколам UFC, они не могли предложить мне больше, чем стандартный контракт, который предлагается всем бойцам, выступающим на этом шоу. Моя команда пыталась вести переговоры, но правила UFC были строгими, и никакие изменения были невозможны.

Я не хочу показаться высокомерным. Понимаю, что у них есть свои правила, и уважаю их. Однако я профессиональный боец. У меня есть дочери, которых нужно содержать, и у меня не так много возможностей. Переход в UFC был большой мечтой, но я не мог оправдать потерю заработка, которую повлечёт за собой этот контракт. Поэтому нам пришлось с уважением отказаться. Но все наши отношения были приятными, и, возможно, в будущем мы ещё обсудим [вариант выступления в UFC]», — приводит слова Вахитова портал MMAJunkie.