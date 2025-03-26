Топурия: я бы прогулялся с Оливейрой по улицам Толедо. Его надо приобщить к культуре

Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия хотел бы приобщить экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейру к испанской культуре.

«Я бы прогулялся с Чарльзом Оливейрой по улицам Толедо, чтобы приобщить его к культуре и чему-то научить, поскольку, очевидно, этот парень даже не прочитал ни одной страницы в газете.

Другой вопрос, пожалуйста. Сейчас не подходящее время для разговоров о таком человеке, как он», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в X (ранее Twitter).

Илии 28 лет. В качестве профессионала он дебютировал в смешанных единоборствах в 2015 году, а в 2020 году — в UFC. К настоящему моменту Топурия имеет в своё активе 15 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 308, Топурия разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе американцем Максом Холлоуэем. Поединок завершился победой испанского атлета нокаутом в третьем раунде.