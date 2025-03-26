Глава WBC назвал гонорар Бивола за реванш с Бетербиевым

Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман раскрыл гонорар российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола за реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Он заработал 2.7 млн [долларов] в реванше с Бетербиевым, и теперь ему предложено 8 млн за бой с Бенавидесом. Это великолепная возможность для него. Надеюсь, Бивол и Бенавидес подерутся», — сказал Сулейман в интервью YouTube-каналу Tha Boxing Voice.

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.