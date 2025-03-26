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Волкановски: могу проиграть только нокаутом, единственный, кто дал мне бой – это Махачев

Волкановски: могу проиграть только нокаутом, единственный, кто дал мне бой – это Махачев
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Бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем поединке за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом, который состоится 13 апреля на турнире UFC 314 в Майами (США).

«Я не считаю, что кто-либо способен победить меня. Единственный, кто дал мне тяжелый пятираундовый бой, был Ислам Махачев. Так произошло в первом бою. Все знают, что это просто шанс на удар. Вот как я могу проиграть», — сказал Волкановски в интервью Main Event TV.

В своем последнем бою на UFC 306 в сентябре Лопес победил решением экс-претендента на титул американца Брайана Ортегу. Волкановски не выступал с февраля 2024 года, когда на UFC 298 проиграл нокаутом Илии Топурии.

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