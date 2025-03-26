Ковингтон: Махачев ведёт себя как его папочка Хабиб – болтает, но ничего не делает

Трехкратный претендент на титул UFC американец Колби Ковингтон высказался о действующем обладателе титула в легком весе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Он делает то же, что и его папочка Хабиб. Они никогда ничего делают, они болтают, болтают и болтают, но ничего не делают. Он просто берет схему Хабиба. Ведет себя так, будто он больше, чем жизнь, будто он величайший боец вне зависимости от веса», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра высказался о Махачеве.

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